Ludwigshafen – Die Grünen im Rat: Thewalt überzeugt als künftiger Bau- und Umweltdezernent

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Grünen im Rat haben sich nach einer Videokonferenz mit dem Kandidaten entschieden, in der Stadtratssitzung am Montag Alexander Thewalt bei der Wahl zum Bau- und Umweltdezernenten zu unterstützen. Hans-Uwe Daumann, bau- und umweltpolitischer Sprecher: “Alle Fraktionsmitglieder konnten ihre Fragen an Herrn Thewalt stellen, und wir kamen alle zusammen zu einem positiven Ergebnis. Für uns ist wichtig, dass der künftige Dezernent nicht nur Brückenbau kann, sondern auch die Themen Klimaschutz und Verkehrswende engagiert vertreten wird. Davon hat uns Herr Thewalt überzeugt.” Die Grünen im Rat geben dem bisherigen Leiter des Amts für Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg auch deshalb den Vorzug, weil er in der Metropolregion bestens vernetzt ist und eine bessere Kooperation mit den Nachbarkommunen und den regionalen Instanzen erwarten lässt.

Quelle: Die Grünen im Rat

