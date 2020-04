Landau – Rock’n’Roll! Die Pierre Lenhard Band am Samstag, 25. April, zu Gast beim LandauLivestream

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Remember the good old days“: Das ist das Motto der Pierre Lenhard Band, die am Samstag, 25. April, den LandauLivestream rocken wird. Der Stream live aus der Landauer Jugendstil-Festhalle startet um 19 Uhr auf der Facebook-Seite „Stadt Landau in der Pfalz“ sowie auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Ziel des LandauLivestreams ist es nicht nur, Livemusik in die heimischen Wohnzimmer zu bringen, sondern auch, die regionale Kulturszene in der aktuellen Corona-Krise zu unterstützen. Die Pierre Lenhard Band will mit ihrer Musik Gefühle und Erinnerungen zurückzuholen – sei es an den ersten großen Eisbecher, die Tanzstunde, den Lippenstift mit Erdbeergeschmack, das schlecht dosierte Haarspray, den ersten Longdrink oder den ersten Kuss. Denn: Zu vielen dieser unvergessenen Momente lief ganz spezielle Musik.

Pierre Lenhard zieht dazu alle Register seiner facettenreichen Stimme und bedient sich vielfältigen Genres: Von Evergreens, Oldies und Schlagern bis hin zu Rock’n’Roll-Klassikern. Für den unverwechselbaren, fast schon nostalgischen Sound sorgt seine vierköpfige Band, beim Livestream bestehend aus Franjo Heid (Gitarre), Robin Heid (Schlagzeug), Ralf König (Bass) und Justin König (Bass). Der LandauLivestream wurde von der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ins Leben gerufen. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Der Erlös kommt direkt den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern zugute. Alle Auftritte finden sich auch danach „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

Quelle: Manfred Weis