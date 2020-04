Landau – Kulturstadt Landau – Aboveranstaltung „Diese Nacht oder nie!“ am Mittwoch, 29. April, entfällt – Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Geld zurück

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kulturabteilung der Stadt Landau weist darauf hin, dass aufgrund der geltenden Beschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus die Abonnementveranstaltung „Diese Nacht oder nie!“ mit Isabel Varell und Heiko Ruprecht („Der Bergdoktor“) am Mittwoch, 29. April, entfällt. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten ihre anteilige Abogebühr per Überweisung zurück. Kundinnen und Kunden, die Ihr Ticket im freien Verkauf erworben haben, werden gebeten, sich für die Rückerstattung an die jeweilige Vorverkaufsstelle zu wenden.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.