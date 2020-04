Worms – „Prost, Rhein-Neckar!“- Virtuelles regionales Weinfest am 30. April

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar.

 Feine Tropfen, Weinhoheiten, regionale Musiker, Comedians und Sportler mit dabei

 Jetzt anmelden und Mitmach-Paket bestellen

 Convention Bureau Rhein-Neckar und Verein ZMRN e.V. unterstützen das Event

Die Metropolregion Rhein-Neckar im Schnittpunkt von Pfalz, Nordbaden, Südhessen und Rheinhessen ist die vielfältigste

Weinregion der Republik. Wo sonst im Frühling zahlreiche ProbierMessen und Freiluftfeste die Saison einläuten, um den neuen Jahrgang zu zelebrieren, muss in Coronazeiten kreativ umdisponiert werden. So auch am 30. April beim virtuellen Weinfest „Prost, Rhein-Neckar!“ Das Event steigt im Ludwigshafener Innovations- und Kulturzentrum „Freischwimmer“. Jana Petermann (Bergsträßer Weinkönigin), Simona Maier (Badische Weinprinzessin), Anna-Maria Löffler (Pfälzische Weinkönigin) sowie die Pfälzer Weinprinzessinnen Christine Fischer, Tamara Fränzle und Rosa Rummel präsentieren und kommentieren feine Tropfen aus der Region beziehungsweise aus ihren Domänen.

Wer online live dabei sein möchte, kann ein „Prost-Rhein-Neckar-Paket“ bestellen. Es enthält sieben der Tropfen in kleinen Flaschen. Dazu ein Schorleglas „Präzisions-Drinke“, ein Schorle-Set (1 Liter Riesling und 1 Flasche Mineralwasser) sowie eine Dose Saumagen für den kleinen Hunger zwischendurch.

Zur Verfügung stehen zwei Varianten:

150 Haushalte mit jeweils einem Onlinezugang können an virtuellen Tischen Platz nehmen, um mit den Akteuren in Austausch zu kommen. Weitere 350 Haushalte können dem Weinfest per Livestream folgen. Alle Infos unter www.grafevents.com/prost-rhein-neckar. Die Veranstaltung wird organisiert von Graf Events (Lustadt). Fragen

beantwortet Yvonne Graf, Telefon 06347 975738-0. E-Mail: service@graf-events.com. Das regionale Event wird unterstützt vom Convention Bureau Rhein-Neckar sowie vom Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN e.V.).

„Wir unterstützen das Event ‚Prost Rhein-Neckar‘ sehr gerne, denn die Regionalentwicklung unterstützt Aktionen, die die Vielfalt und das länderübergreifende Engagement zum Wohle der gesamten Region im Blick haben. Das virtuelle Weinfest bringt regionale Hoheiten, Unterhalter, Sportler auf kreative Art zusammen und in die heimischen Wohnzimmer.

Wir freuen uns auf einen Abend voller Genuss und Leichtigkeit in einer herausfordernden Zeit“, sagt Silke Fontius vom

Convention Bureau. Im Rahmenprogramm mit dabei: Kabarettist Arnim Töpel, Comedian Berhane Berhane sowie die Musiker Justin Nova, Jules, Laura Lato und Odblu. Ebenfalls mit von der Partie sind die Handballer der Eulen Ludwigshafen,

die ihre brandneue Trikotsponsoring-Aktion vorstellen sowie die Heidelberger Illustratorin Sandra Schulze, die die Veranstaltung zeichnerisch einfangen wird. Das dabei entstandene Kunstwerk wird am Ende des Abends für einen guten Zweck versteigert.

Moderation: Steffen Nägele. Technik: Peter Steitz, Sven Bartel.