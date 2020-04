Speyer – Zeugen nach versuchtem Einbruch in Fahrradgeschäft gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 23:40 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich in ein Fahrradgeschäft in der Tullastraße einzubrechen, indem sie mehrfach auf eine Scheibe zu einem Ausstellungsraum einschlugen. Diese wurde hierdurch zwar beschädigt, hielt der Einwirkung aber letztlich Stand. Eine Anwohnerin, die auf die Splittergeräusche der Scheibe aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf ein Täterfahrzeug, bei welchem es sich um einen Sprinter oder ein baugleiches Fahrzeug handeln könnte. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein solches Fahrzeug zur Tatzeit im Bereich der Tullastraße aufgefallen ist, oder die ein solches Fahrzeug in Richtung B9 flüchtend feststellen konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

