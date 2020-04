Heidelberg – Zusammenstoß zwischen E-Bike-Fahrer und Jogger – beide leicht verletzt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Ecke Franz-Marc-Straße/Liebermannstraße berührten sich am Mittwoch kurz nach 7 Uhr ein 60-jähriger Fahrer eines E-Bike und ein 32-jähriger Jogger. Dabei prallte der Radfahrer gegen den Mast einer Laterne, beide Beteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, der Jogger suchte selbstständig einen Arzt auf.

