Wiesloch/Walldorf – Schwerer Lkw-Unfall auf A 6 vor Walldorfer Kreuz – Autobahn in Richtung Mannheim voll gesperrt

Frankenthal/Lambsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Nachmittag versuchten Betrüger gleich zwei Mal durch den sog. Enkeltrickbetrug Geld zu erbeuten. In beiden Fällen sprach der Anrufer von einem Verkehrsunfall, weshalb er dringend Geld bräuchte. Eine 84-jährige Frankenthalerin und eine 83-jährige Lambsheimerin durchschauten den Betrug glücklicherweise und zeigten den Vorfall an.