Schifferstadt – Vollsperrung Friedensstraße am Freitag

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 24. April wird aufgrund eines privaten Bauvorhabens in der Friedensstraße in Höhe der Hausnummer 9 eine Vollsperrung eingerichtet. Die Vollsperrung der Straße wird zwischen 8 Uhr und 13 Uhr erfolgen. Das Restaurant „Zum Sängerheim“ ist über den Baumgartenweg zu erreichen. Die Stadtverwaltung dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis!

