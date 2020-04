Schifferstadt – Friedhofsbüro kommende Woche geschlossen

Mainz / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die Entscheidung der Landesregierung für eine Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz“, erklärt der Vorsitzende, Christian Baldauf, im Anschluss an die Ankündigungen von Ministerpräsidentin Dreyer. Baldauf und seine Fraktion fordern bereits seit Tagen einheitliche, verpflichtende Regelungen zum Tragen von Mund- und Nasenschutz sowie Alltagsmasken im Land.„Wie so oft hat ... Mehr lesen »