Mannheim-Käfertal – Versuchter Enkeltrick endet mit Festnahme

Mannheim-Käfertal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmittag wurde in der Habichtstraße versucht, eine 72-jährige Frau mit dem sog. “Enkeltrick” um mehrere tausend Euro und diversen Schmuck zu erleichtern. Nachdem die angebliche Nichte der Frau am Telefon um das Geld gebeten hatte, damit sie ihren Notartermin für den Kauf einer Wohnung wahrnehmen kann, wurde die Frau misstrauisch. Sie folgte zwar den telefonischen Anweisungen der Anruferin, ließ aber über ihren Sohn die Polizei verständigen. Die Kriminalpolizei übernahm umgehend die Ermittlungen und konnte in der Folge einen 25-jährigen Amerikaner festnehmen, der Geld und Schmuck abholen wollte.

