Mannheim – IHK: Erleichterung über Vorgehen der Landesregierung

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar, 22. April 2020. Ab morgen dürfen in Baden-Württemberg im Einzelhandel auch größere Betriebe wieder öffnen, wenn sie ihre zugängliche Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. “Mit großer Erleichterung haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Landesregierung gegen ein einschlägiges Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen keine Rechtsmittel in Anspruch nehmen wird. Die neue Regelung ist sachlich besser begründet und steht im Einklang mit den Vorgaben in den benachbarten Bundesländern. Das bedeutet insbesondere in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Ende der Ungleichheit zwischen den Handelsstandorten”, so Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Er weist aber darauf hin, dass die Größenbeschränkung auf 800 Quadratmeter nach Auffassung der IHK fallen sollte und stattdessen qualitative Elemente des Infektionsschutzes durch entsprechende betriebliche Maßnahmenpläne eingeführt werden sollten. Dadurch könne endlich die Benachteiligung bestimmter Betriebsformen beendet werden.

Quelle IHK Rhein-Neckar.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

rss-feed

e-mail