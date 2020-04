Mainz – Nun auch Maskenpflicht in Rheinland Pfalz

Metropolregion Rhein-Neckar(EventKultur Rhein-Neckar e.V.) – Offener Brief: “Seit einem Monat steht die Clubkultur in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar still. Dadurch sind die Einnahmen der ganzen Branche sofort um 100% eingebrochen. Damit sind Mitarbeiter*innen, sowie Freiberufler*innen und Kunstschaffende schlagartig ohne Beschäftigung und viele Clubs und Veranstaltungsorte stehen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Seither haben die Clubs und ... Mehr lesen »