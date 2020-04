Mainz – Christian #Baldauf: Landesregierung setzt CDU-Forderung nach Maskenpflicht um

Mainz / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die Entscheidung der Landesregierung für eine Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz“, erklärt der Vorsitzende, Christian Baldauf, im Anschluss an die Ankündigungen von Ministerpräsidentin Dreyer. Baldauf und seine Fraktion fordern bereits seit Tagen einheitliche, verpflichtende Regelungen zum Tragen von

Mund- und Nasenschutz sowie Alltagsmasken im Land.„Wie so oft hat es in Rheinland-Pfalz wieder etwas länger gedauert als in anderen Bundesländern – nun schwenkt Ministerpräsidentin Dreyer um und kommt der Forderung der CDU-Landtagsfraktion nach einer Maskenpflicht nach.

Spätestens seit gestern führt an der Maskenpflicht kein Weg vorbei. Das öffentliche Leben in Rheinland-Pfalz wird schrittweise wieder hochgefahren.Die ersten, moderaten Lockerungen treiben wieder mehr Menschen auf die

Straßen und in die Städte. Um dabei die weitere Ausbreitung des CoronaVirus zu verhindern und die bisherige Eindämmung nicht aufs Spiel zu setzen, brauchen wir Schutzmaßnahmen – besonders in den Geschäften und im ÖPNV.“

Baldauf weist darauf hin, dass neben dem Tragen von Schutzmasken auch die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln konsequent eingehalten werden müssen.

Quelle CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz

