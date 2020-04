Ludwigshafen – Mund-Nasen-Schutz-Masken und Desinfektionsmittel für Schulen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Unsere Stadt Ludwigshafen erhält 25.200 Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie 4.100 Liter Desinfektionsmittel für die Schulen. „Die Masken und die Desinfektionsmittel sollen helfen, dass in den Schulen die notwendigen Hygieneregeln eingehalten werden“, so die beiden Ludwigshafener SPD-Landtagsabgeordnete Heike Scharfenberger und Anke Simon.

Simon: „Der aktuelle Bund-Länder-Beschluss zur Bewältigung der Corona-Krise hat noch einmal sehr deutlich gemacht, worauf es jetzt in den Schulen ankommt: Auch die Schülerinnen und Schüler müssen die 1,5 Meter-Abstand-Regel einhalten. Sie sollen regelmäßig 20 bis 30 Sekunden ihre Hände waschen und in der Schule und auf dem Schulweg eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen“.

„Wir alle wünschen uns, dass der Schulbetrieb so bald wie möglich in gewohntem Umfang stattfinden kann. Es ist daher besonders wichtig, dass die Infektionszahlen in Deutschland weiter sinken. Es muss in unser aller Interesse sein, dass die Abstands- und Hygieneregeln überall, auch von den Schülerinnen und Schüler eingehalten werden können“, betont Scharfenberger.

Für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sind 430.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken und rund 70.000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt worden.

