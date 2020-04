Landau – Kultur live im Netz – Annette Postel übernimmt am Donnerstag, 23. April, den LandauLivestream

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Frau ist witzig und hat richtig Stimme“: Das wusste schon Liedermacher Konstantin Wecker über Annette Postel, während Die Süddeutsche der Musikkabarettistin einen „genialen Mix aus Können und Komik“ bescheinigt. Die städtische Kulturabteilung und die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH freuen sich sehr, dass es gelungen ist, Annette Postel für den LandauLivestream zu gewinnen. Am Donnerstag, 23. April, ab 19 Uhr wird ihr Auftritt in der historischen Jugendstil-Festhalle live in die heimischen Wohnzimmer gestreamt.

Ihr Programm „Die POSTEL jubiliert“ ist wie gemacht für den LandauLivestream.

Darin schaut Annette Postel, Chanteuse, Musikkabarettistin und einzige deutschsprachige Operncomedienne, zurück auf 20 Jahre pralles Bühnenleben, erzählt aus dem Nähkästchen, singt ihre Lieblingschansons, Operncomedy und freche Couplets und liest ein paar ihrer Kurzgeschichten. Begleitet wird die Diva auch in Landau von Sebastian Matz, ihrem Pianisten der ersten Stunde. Der LandauLivestream wurde ins Leben gerufen, um die regionale Kulturszene in der aktuellen Corona-Krise zu unterstützen. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Der Erlös kommt direkt den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern zugute. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.