Ladenburg – Notbetreuung ab dem 27. April erweitert – Notbetreuung an Schulen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Da das wirtschaftliche Leben in Baden-Württemberg langsam wieder hochfährt, sollen Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, entlastet werden. Daher hat das Land Baden-Württemberg beschlossen, dass vom 27. April die Notbetreuung an Grundschulen sowie den weiterführenden Schulen ausgeweitet werden. So werden künftig auch Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse in die Notbetreuung mit einbezogen. Neu ist zudem, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf eine Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Diese haben eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigter oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Schule statt, die das Kind bisher besuchte. Die Anmeldung erfolgt dezentral an der jeweiligen Schule. Die Betreuung durch das Haus des Kindes beschränkt sich ab dem 27. April auf Kinder der Klassenstufe 1 – 4 und ist separat im Kinder- und Jugendbüro der Stadt Ladenburg zu beantragen.



Notbetreuung für Kleinkinder

Auch die Notbetreuung für Kleinkinder wird ab dem 27. April erweitert. Auch hier gilt, dass nicht nur Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten, Anspruch auf eine Notbetreuung haben, sondern grundsätzlich Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende einen außerhalb der Wohnung präsenzpflichtigen Arbeitsplatz wahrnehmen und von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Diese haben eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen. Bei selbständig oder freiberuflich Tätigen genügt eine Eigenbescheinigung. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigter oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Die Notbetreuung findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind bisher besuchte, statt. Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, haben Kinder Vorrang, bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist, Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist sowie Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.

Die Anmeldung für die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen wird über das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Ladenburg zentral koordiniert. Frau Christiane Jäger und Frau Marion Schwab nehmen ab 22. April Anmeldungen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06203 70-145 oder per Mail an kinderundjugendbuero@ladenburg.de entgegen. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Stadt Ladenburg unter Aktuelles verfügbar. Eltern deren Kleinkinder, bislang im Rahmen einer Kindertagespflege betreut wurden, sind gehalten, sich direkt mit der Kindertagespflege in Verbindung zu setzen. Die aktuelle Rechtsverordnung sieht vor, dass Tagespflegepersonen bis zu fünf Kinder betreuen dürfen.