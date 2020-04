Heidelberg – Literaturtage als Online-Festival! Lesungen und Live-Chats finden vom 24. bis 28. Juni 2020 statt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Literaturtage 2020 werden als Online-Festival stattfinden. Vom 24. bis 28. Juni sind moderierte Lesungen und Live-Chats mit Autorinnen und Autoren sowie die Ausstrahlung experimenteller Formate geplant. Alle Festival-Gäste sollen darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, sich online miteinander über das Erlebte auszutauschen.

„Das internationale Literaturfestival Heidelberger Literaturtage ist unverzichtbarer Bestandteil der UNESCO-City of Literature Heidelberg. Zwar müssen wir das Festival wegen der aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung bezüglich der Corona-Pandemie in der gewohnten Form absagen, werden es aber ausnahmsweise und erstmals in Form eines Online-Festivals anbieten“, kündigt Dr. Andrea Edel, Leiterin des Kulturamts und der UNESCO-Literaturstadt-Aktivitäten der Stadt Heidelberg an. „Unser Bestreben ist es, etwas von der einzigartigen Atmosphäre der Heidelberger Literaturtage in das neue Format zu retten“, so Produktionsleiter Georg Bachmann.

Die Durchführung der ersten Online-Ausgabe der Heidelberger Literaturtage stellt für alle Mitwirkenden eine große Herausforderung dar. Parallel zur Konzeption und Ideenfindung muss jetzt bereits mit der Realisierung begonnen werden. Das konkrete Programm des Online-Festivals wird zeitnah auf der Website www.heidelberger-literaturtage.de veröffentlicht.

Für die diesjährige Ausgabe des Literaturfestivals war ursprünglich geplant, an fünf Tagen über 70 Veranstaltungen renommierter deutschsprachiger und internationaler Autorinnen und Autoren mit ihren jüngsten literarischen Werken zu präsentieren – wie gewohnt im historischen Spiegelzelt auf dem Universitätsplatz. Im letzten Jahr hatten über 6.000 Gäste das Literaturfestival im Herzen der Heidelberger Altstadt besucht.