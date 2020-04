Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.optikadam.de Glück hatte am 22.04.2020 gegen 13:50 Uhr ein Fahrzeughalter in der Schillerstraße in Neustadt/W. als sein Fahrzeug sich selbständig machte. Der Fahrzeugeigentümer hatte an seinem Fahrzeug weder die Handbremse betätigt, noch einen Gang eingelegt. Aufgrund des Gefälles rollte das Auto rückwärts über die Straße. Glücklicherweise wurde die “Geisterfahrt” durch ein dortiges Brückengeländer ... Mehr lesen »