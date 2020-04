Frankenthal / Ludwigshafen – Tolle Bilder erreichen unsere Redaktion – Einsendeschluß nochmals verlängert bis zum 26.April

Luna Bowitz

Frankenthal / Ludwigshafen – Malwettbewerb – MRN-News.de und Uschi Freymeyer präsentieren neue Bilder vom Malwettbewerb “Digitale Frühlingsgrüße an Opa, Oma, Freunde und Verwandte”. Sendet uns eure Bilder mit einem Gruß an Opa, Oma, Freunde oder Verwandte zu und gewinnt tolle Preise.

Wer Lust hat den Pinsel oder die Stifte zu schwingen kann noch bis zum 26.April ein Bild malen (bitte Querformat) und uns in die Redaktion schicken.Teilnahmebedingungen:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Name und mein Bild veröffentlicht werden.

Bild malen, einscannen oder fotografieren und an info@mrn-news.de schicken

Die tollen Bilder, die uns erreicht haben sehen Sie hier:

Hanna Koltes



Laura Koltes



Dalma 8 Jahre



Julia Müller 8 Jahre



Nele Klippel 8 Jahre



Angela 9 Jahre



Ted Small 6 Jahre



Emira Dogru 7 Jahre



Sudenur 9 Jahre



Nisa Koz 5 Jahre



Mariella 6 Jahre



Alesia 6 Jahre



Felizitas Abigail 8 Jahre



Zahlreiche Sponsoren aus der regionalen Geschäftswelt, haben sich spontan bereit erklärt den Malwettbewerb zu unterstützen.

Spielwaren Werst in Lu-Oggersheim, www.spielwaren-werst.de



Kuthan Immobilien www.kuthan-immobilien.de



Kampfsporthaus Fuchs, Ludwigshafen www.ludwigshafen-kampfsport.com



Schuhhaus Keller in Ludwigshafen, www.schuh-keller.de



Linden-Apotheke, Inhaber Mahmood Jawhar, in Mannheim www.linden-apotheke-mannheim.de



EDEKA Scholz, Ludwigshafen, www.edeka-scholz.de



EDEKA Krech, Ludwigshafen-Maudach, www.edeka-krech.de



MRN News wünscht allen Kindern viel Spaß beim Malen.

Malwettbewerb für Kinder in 3 Altersklassen

