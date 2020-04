Brühl – Bürgerinitiative „Helfen in Brühl und Umgebung“ weiter aktiv

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bürgerinitiative „Helfen in Brühl und Umgebung“ um den jungen Brühler Mitbürger Sean Ireland möchte weiterhin für die Mitbürgerinnen und Mitbürger aber auch für Rheinau-Süd und Hirschacker da sein: „Schreiben Sie uns einfach unter der Mail Helfen-in-Bruehl@web.de oder rufen Sie uns unter Telefonnummer 01577 1865866 an“, teilt Ireland mit. Insgesamt seien etwa 50 Helferinnen und Helfer inzwischen registriert, berichtete der 22-Jährige Mannheimer Jura-Student, der in Rohrhof wohnt: „Wir haben im Moment mehr Helfer als Kunden“, lacht er. Seien es anfangs eher junge Leute gewesen, die während ihrer Corona Studien- oder Schul-Pause etwas Sinnvolles in der Region tun wollten, seien inzwischen Lehrerinnen, Angestellte und Freiberufler jeglichen Alters dazugekommen. Auch seine Mutter wirke inzwischen mit. „Das freut mich sehr“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, der die Initiative von Anfang an unterstützt hat. „Wie sich über die sozialen Netzwerke so eine Gruppe bilden konnte, das beeindruckt und zeigt auch, wie gut der Zusammen¬halt in Brühl ist“.

Zurecht seien die Menschen zunächst misstrauisch, werde doch mit dem Hilfe-Gedanken auch oft Schindluder getrieben. Inzwischen hätten sich jedoch fast schon Freundschaften zwischen einzelnen Helfern und „Geholfenen“ gebildet, so Sean Ireland. Die Helferinnen und Helfer gehen immer zu zweit für ältere Menschen einkaufen, führen auch mal einen Hund Gassi oder holen in der Apotheke ein Medikament ab. Andere nähen Mund-Nasen-Schutzmasken und verschenken sie. Und selbst Risikogruppen helfen, einer organisiert etwa die Einsätze, geht aber selber nicht mit „hinaus“. Die meisten Helferinnen und Helfer kämen aus Brühl, einzelne aber auch aus Schwetzingen. „Wir sind komplett ehrenamtlich tätig“, so der Deutsche mit amerikanischen Wurzeln, der seit 16 Jahren in Rohrhof wohnt, „und wir lehnen eigentlich auch Trinkgeld ab, aber über den Schoko-Hasen an Ostern habe ich mich natürlich schon gefreut.“