Worms – Wormser greift Polizeibeamten an und beleidigt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits um 20:30 Uhr wurde einem 40-jährigen Wormser am Montagabend in der Bahnhofstraße ein Platzverweis erteilt, nachdem er mit einem Kioskbesitzer in Streit geraten war. Als die Streife eine halbe Stunde später wieder anfahren musste, weil der Mann erneut aufgetaucht war, flüchtete er bei Erkennen der Beamten auf einem Elektroroller. Im Bereich Auxerreplatz konnte der Mann schließlich angetroffen und nach erneutem Fluchtversuch festgenommen werden. Hierbei beleidigte er und trat einem Beamten beim Verbringen in den Streifenwagen in den Bauch, welcher hierdurch nicht verletzt wurde. Da der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

