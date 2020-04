Worms – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Montag, kurz vor 15 Uhr wurde ein Motorradfahrer in der Siegfriedstraße bei einem Verkehrsunfall mit einem PKW leicht verletzt. Der 20-jährige Wormser befuhr mit seiner Yamaha die Siegfriedstraße in Richtung Hauptbahnhof und wollte nach links in die Von-Schoen-Straße abbiegen. Der 26-jährige Autofahrer aus Ludwigshafen wollte aus der Von-Schoen-Straße nach links in Richtung Bahnhof fahren und missachtete hierbei die Vorfahrt des von rechts kommenden Zweirads. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 20-Jährige und wurde dank seiner Motorradbekleidung nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

