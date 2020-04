Speyer – Live-Übertragung der Stadtratssitzung am 23. April 2020

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus Gründen des Infektionsschutzes wird die Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 23. April 2020, 17 Uhr vom Stadtratssitzungssaal in den Kleinen Saal der Stadthalle verlegt. Um den Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können, wurde mit den Fraktionen vereinbart, dass jede Fraktion nur mit der Hälfte ihrer Mitglieder an der Sitzung teilnimmt. Da aus den aufgeführten Gründen außerdem keine Besucher*innen zur Sitzung zugelassen werden können, bietet die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal Speyer eine Live-Übertragung der Stadtratssitzung an. Der Live-Stream ist ab Donnerstag, 23. April 2020, 17 Uhr unter https://www.youtube.com/user/WoSchu/live abrufbar. Darüber hinaus überträgt der Offene Kanal Speyer die Sitzung zum gleichen Zeitpunkt auch im Fernsehen (OK Speyer).

