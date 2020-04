Mannheim – Waldhof-Buwe spenden 2.500 Masken

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Spieler des SV Waldhof Mannheim haben gemeinsam mit der SI-Trading GmbH 2.500 Masken an das Pflegeheim St. Franziskus, das Hospiz St. Vincent und die Sozialstation St. Franziskus, drei Einrichtungen im Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz gespendet.

„Eine Maske über Mund und Nase kann helfen die Ausbreitung des Virus zu minimieren. In einer Pflegeeinrichtung wie dem Pflegeheim St. Franziskus, dem Hospiz St. Vincent oder Sozialstation St. Franziskus ist Kontakt zwischen Pflegepersonal und Bewohnern notwendig und unausweichlich. Deshalb wollten wir als Mannschaft unseren Beitrag dazu leisten, dass das Pflegepersonal und die Bewohner geschützt werden und der Pflegebetrieb vor der Haustüre unseres Trainingsgeländes aufrechterhalten werden kann“, erklärt Kapitän Kevin Conrad.

Am heutigen Dienstag überreichten die beiden Kapitäne Kevin Conrad und Marco Schuster, gemeinsam mit SI-Geschäftsführer Jonas Seidel die Masken an den Caritas Verband.

„Wir freuen uns sehr über diese Spende vom Waldhof für den Waldhof. Die Masken bieten unseren Pflegekräften Sicherheit in ihrer täglichen Arbeit“, so Caritas Vorstand Volker Hemmerich.

Das 2015 eröffnete Caritas-Zentrum St. Franziskus in Mannheim-Waldhof bündelt vielfältige Hilfen für ältere Menschen unter einem Dach. Neben dem Pflegeheim, dem Hospiz und der Sozialstation gibt es barrierefreie Wohnungen für betreutes Wohnen, eine Tagespflege, eine Seniorenberatung, Sozialberatung und ein Restaurant, das als Inklusionsbetrieb geführt wird. Auch eine Ergotherapiepraxis und der Bürgerservice der Stadt Mannheim sind das Gebäude gezogen. Darüber hinaus hat das Haus eine eigene Kapelle und einen Konvent der Franziskanerinnen. Die Lage mitten im Stadtteil ermöglicht es auch pflegebedürftigen und schwerstkranken Bewohnerinnen und Bewohnern, am öffentlichen Leben teilzuhaben.

