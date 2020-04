Mannheim – SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt Maskenpflicht – Rücksichtnahme und Solidarität sind Voraussetzungen für Lockerungen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. die SPD-Fraktion in Mannheim begrüßt die vom Land Baden-Württemberg beschlossene Maskenpflicht. Durch sogenannte Behelfsmasken kann die Verbreitung des Coronavirus deutlich verlangsamt werden. „Die Behelfsmaske trägt man nicht für sich, sondern für die anderen“, fasst SPD-Fraktionsvorsitzender Ralf Eisenhauer zusammen. „Während wir das gesellschaftliche Leben wieder etwas hochfahren, müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen weiter vor Ansteckungen geschützt werden und unsere Bemühungen der letzten Wochen weiter Früchte tragen. Eine Pflicht zum Tragen von Behelfsmasken in Geschäften, im öffentlichen Nahverkehr und in sonstigen Einrichtungen kann dazu beitragen, dass die Infektionsraten trotz dieser vorsichtigen Öffnungen weiter sinken. Nach dieser nun sehr kurzfristigen Ankündigung muss die Landesregierung die Bereitstellung von ausreichend Behelfsmasken sicherstellen“, erklärt Eisenhauer.

Alle Fälle zurückverfolgen und isolieren

„Um zur Normalität zurückzukehren, müssen wir das Infektionsgeschehen dauerhaft so reduzieren, dass alle Fälle vom Gesundheitsamt zurückverfolgt und isoliert werden können. Die Stadtverwaltung und insbesondere das Gesundheitsamt in Mannheim leisten bisher hervorragende Arbeit. Wir bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger, diese Bemühungen zu unterstützen, indem sie weiter diszipliniert die Abstands- und Hygieneregeln einhalten und die Maske, wo nötig, konsequent tragen, um andere vor Ansteckungen zu schützen“, appelliert die gesundheitspolitische Sprecherin Lena Kamrad. „Um bald wieder so etwas wie ein normales Leben führen zu können, müssen wir uns jetzt alle solidarisch verhalten und aufeinander Rücksicht nehmen.”