Mannheim – Coronavirus – Ab 27. April Mund- und Nasenschutz Pflicht – Rückkehr zum Regelbetrieb bei rnv

Mund- und Nasenschutz in Bus und Bahn zwingend vorgeschrieben – rnv bietet Montag bis Freitag bald wieder reguläres Angebot – Fahrplan bleibt in den Abendstunden und am Wochenende reduziert – Mobilitätszentralen öffnen wieder

Ab Montag, 27. April, wird in Baden-Württemberg und Hessen das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im ÖPNV für alle Fahrgäste verpflichtend. Dies geschieht, um die Ausbreitung des Coronavirus vor dem Hintergrund erster Lockerungen der Kontaktverbote und eines schrittweisen Hochfahrens des öffentlichen Lebens zu verhindern. Die Regelung gilt auch für die Busse und Bahnen der rnv.

Die rnv weist die Fahrgäste des ÖPNV im Verkehrsgebiet ab sofort über eine umfangreiche Kommunikationskampagne auf die Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes hin. Zudem bittet das Unternehmen seine Fahrgäste dringend um die Einhaltung der neuen Regelung, die Beachtung der wichtigsten Hygieneregeln sowie weiterhin um gegenseitige Rücksichtnahme in dieser schwierigen Situation.

rnv kehrt weitestgehend zum regulären Fahrplan zurück

Nachdem bundesweit erste Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft treten und das öffentliche Leben teilweise wieder hochgefahren wird, passt auch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ihren Betrieb an. Ab Montag, 27. April, bietet die rnv weitestgehend wieder ihr reguläres ÖPNV-Angebot an. Von Montag bis Freitag fahren alle Busse und Bahnen bis 23 Uhr wieder nach dem regulären Fahrplan. Das heißt, es gibt weiterhin bis 23 Uhr Bus- und Bahnverbindungen von den Stadtzentren in die Stadtteile. Danach wird der Verkehr eingestellt. Einen Nachtverkehr wird es, wie in den letzten Wochen seit Einrichtung des „Corona-Fahrplans“, vorerst nicht geben. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen behält der reduzierte „Corona“-Fahrplan bis auf Weiteres seine Gültigkeit.

Auch die Ruftaxis im Betriebsgebiet der rnv verkehren ab 27. April wieder auf den regulären Linienwegen, allerdings nur bis 23 Uhr. Schulbusverkehre werden ab kommenden Montag ebenfalls wieder aufgenommen.

Nähere Informationen zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das ÖPNV-Angebot in der Region sind unter www.rnv-online.de/coronavirus zusammengestellt.

Mobilitätszentralen öffnen wieder – Ticketkauf im Bus bald wieder möglich

Ebenfalls ab Montag, 27. April, werden die Mobilitätszentralen der rnv in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg wieder für die Kundinnen und Kunden geöffnet. Zum Schutz von Kunden und Belegschaft werden alle Beraterplätze mit einem Plexiglasschutz versehen.

In den kommenden Tagen werden auch die Fahrerplätze in den Bussen mit Plexiglas-Kabinen ummantelt und bieten dann einen Schutz für Fahrpersonal und Kunden gleichermaßen. In den umgerüsteten Bussen wird dann auch der Ticketkauf im Fahrzeug sowie der Vordereinstieg wieder möglich sein. Hierüber wird die rnv gesondert informieren.

Bis dahin werden Fahrgäste gebeten, nach wie vor die hinteren Türen der Fahrzeuge zu nutzen und bereits vor Fahrtantritt ein Ticket zu erwerben. Hierfür eignen sich neben Verkaufsstellen und Automaten insbesondere die digitalen Kanäle, wie die eTarif-App oder die Handy-Ticket-App, mittels derer der Fahrscheinkauf kontakt- und bargeldlos möglich ist. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.rnv-online.de/tickets.