Ludwigshafen – Unternehmer in Zeiten Coronavirus Covid-19 – von 300 000 € Ausfall über Existenz Verlust bis hin zur Zuversicht – Patrick Pierau, Markus Köppe und Marcus Keller-Leist

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Unternehmer in Zeiten Coronavirus Covid-19 – von 300 000 € Ausfall über Existenz Verlust bis hin zur Zuversicht – Patrick Pierau, Markus Köppe und Marcus Keller-Leist.

Wie gehen Unternehmer mit der Situation Coronavirus Covid-19 um. Patrick Pierau, Geschäftsführer Ca­te­ring und Event­ser­vice, spricht von einer Katastrophe. Seit Mitte März sind die kompletten Einnahmen weggebrochen. Er fordert, aus versicherungsrechtlicher Sicht Einzelverfügungen anstatt Allgemeinverfügungen, sowie einen Rettungsfond anstatt Kredite für die gesamte Gastronomie- Hotellerie, Catering und Veranstaltungsbranche.

Markus Köppe, Geschäftsführer der Sallai KG (Fachhandel für Büromöbel und Technik), geht davon aus, dass sich das ganze Jahr schwierig gestaltet, aktuell trifft es ihn nicht so hart. Beim Blick in die Zukunft sieht er die Herausforderung in der Digitalisierung.



Marcus Keller-Leist sieht die Situation als bedrohlich. Gerade jetzt ist in der Schuhbranche die Hauptware da, somit auch die Rechnungen und zeitgleich die Geschäftsschließung durch die Allgemeinverfügung. Das heißt in diesen vier Wochen haben wir einen Verlust von 250 000 – 300 000 €.