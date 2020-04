Leimen – Mit über 1,8 Promille Auto gefahren

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag kurz vor 19 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein kleiner Flächenbrand an der Grillstelle der Sandgrube am Grafenrain gemeldet. In der Feuerstelle lagen noch mehrere glimmende Äste. 20 Meter entfernt brannte eine Baumfläche von etwa 10 x 15 Meter, zehn Jungbäume wurden dabei zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr aus Mauer, die mit drei ... Mehr lesen »