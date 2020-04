Frankenthal – Diebstähle aus Fahrzeugen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

Frankenthal – Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Unbekannte Täter entwenden im Zeitraum vom 18.04.2020, 14:00 Uhr bis 20.04.2020, 07:00 Uhr verschiedene Werkzeuge, ein Autoradio sowie zwei Schachteln Zigaretten aus einem Pkw VW Crafter, Am Kanal, in Höhe Hausnummer 4 in Frankenthal. Die Täter hebeln das Fenster der Fahrertür auf und gelangen so in das Fahrzeuginnere. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1600 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Diebstahl an Kraftfahrzeug

Einem 39-jährigen Geschädigten wird im Zeitraum von 17.04.2020, 19:00 Uhr bis 20.04.2020, 08:30 Uhr das Spiegelglas des linken Außenspiegels sowie die vorderen Parksensoren seines auf ihn zugelassenen Pkw Mercedes-Benz, Typ E-Klasse 270 CDI in der Hanns-Fay-Str. in Frankenthal, entwendet. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.