Speyer – Technik Museumsshop Speyer ab Montag, 20. April wieder geöffnet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Laut den neuen Lockerungen der Corona-Maßnahmen durch die Regierung darf der Souvenirshop des Technik Museum Speyer ab Montag, 20. April 2020 wieder öffnen. Vorsichtig und nur schrittweise und nur bei Erfüllung von bestimmten Vorkehrungsmaßnahmen darf der Einzelhandel die Geschäfte wieder aufnehmen. Das trifft auch auf den Shop des Technik Museum Speyer zu. Nach nun mehr als vier Wochen „Shutdown“ soll etwas Normalität in den Museumsbetrieb einkehren. Der Shop, eingebettet in das Eingangsfoyer des Museums, liegt in der Begrenzung der vorgeschriebenen 800 m². Dabei erfüllt das Museum alle Hygienerichtlinien, die per Leitlinie der Stadt Speyer zum Öffnen von Verkaufsstellen im Einzelhandel gefordert sind, u.a. Bereitstellung von Desinfektionsmittel für Besucher und Mitarbeiter, Hinweise zu Hygieneverhalten, Abstandsmarkierungen auf dem Boden sowie angebrachten Plexiglasscheiben zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern an der Kasse. Eine Wegführung durch den Shop soll den Besucherstrom täglich von 12 bis 18 Uhr organisieren.

„Wir wollen unseren Museumfans, aber auch den Menschen aus der näheren Umgebung nach der langen Ausgangsbeschränkung ein besonderes Einkaufserlebnis ermöglichen mit Produkten, die es so nicht überall gibt“ kommentiert Museumsleiter Andreas Hemmer die Wiedereröffnung. „Dabei nutzen wir die Möglichkeit der Lockerung, um unserem Museum wenigstens wieder etwas „Leben“ einzuhauchen – schließlich gab es sowas in fast 40 Jahren Museumsgeschichte noch nie und ist für uns alle fast nicht zu ertragen.“ Wann und vor allem wie es mit dem regulären Museumsbetrieb weitergehen soll, bleibt abzuwarten.



