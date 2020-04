Ludwigshafen – Geldbörse aus Auto gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 18.04.2020, gegen 22:00 Uhr und dem 19.04.2020, gegen 08:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem VW Golf, der in der Bahnhofstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

