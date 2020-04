Kaiserslautern – Aufsätze bestellbar – Fernleihe-Angebot der Pfalzbibliothek

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-NeckarAuch wenn die Pfalzbibliothek nach wie vor geschlossen bleibt, ist es inzwischen wieder möglich, Aufsätze per Fernleihe, also aus einer anderen Bibliothek in Deutschland, zu bestellen. Bücher sind von diesem Service bislang noch ausgeschlossen. Aufgrund der Kulanz der Verwertungsgesellschaft Wort erlaubt sie angesichts der Lage, die Aufsätze per Mail im PDF-Format zu versenden. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt bis 31. Mai; als Gebühr fallen 1,50 Euro pro Bestellung an. Gewünschte Aufsätze können über die Website der Pfalzbibliothek angefordert werden, wobei für jeden Text ein eigenes Formular auszufüllen ist: www.pfalzbibliothek.de/bestellschein/. Wer noch keinen Benutzerausweis hat, kann sich über das vorläufige Formular anmelden: www.pfalzbibliothek.de/neuanmeldung/. Für Fragen oder Hilfe bei der Recherche steht das Team der Pfalzbibliothek montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung: fernleihe@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de oder Telefon 0631 3647-112.

