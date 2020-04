Frankenthal – Unfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 26-jährige Fahrer eines Ford Fiesta fuhr am 19.04.20 gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrzeug den Akazienweg in Richtung Am Nußbaum in Frankenthal entlang. Beim Abbiegevorgang in die Straße Am Nußbaum fuhr plötzlich ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Trotz sofortiger Bremsung konnte der Pkw-Fahrer die Kollision nicht mehr vermeiden. Der Junge verletzte sich durch den Sturz leicht am Ellenbogen, Knie und der Schulter. Am Pkw entstand leichter Sachschaden von ca. 600 Euro.

