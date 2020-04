Frankenthal – MdL Martin Haller (SPD) verlängert tägliche Telefonsprechstunde

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aufgrund der immer noch zahlreich eingehenden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, medizinischen Einrichtungen, Unternehmen, Verwaltungen, Handwerkern, Selbstständigen und Vereinen in Sachen “Corona” verlängert der Landtagsabgeordnete Martin Haller die tägliche Telefonsprechstunde, die er zusätzlich zu den üblichen Kontaktmöglichkeiten und Sprechstunden anbietet. Für diese ist keine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Landtagsabgeordneter Haller steht unter der Telefonnummer 06233-3535253 in der Zeit von 15-16 Uhr von Montag bis Samstag, bis einschließlich den 2. Mai persönlich zur Verfügung.

Wie üblich werden alle Anliegen und Fragen gerne auch per Mail an “martin.haller@spd.landtag.rlp.de”, über das Kontaktformular auf der Webseite “www.martin-haller.de” oder per Facebooknachricht auf der Profilseite “martin.haller.spd” entgegengenommen. Selbstverständlich können auch individuelle Telefontermine unter der Telefonnummer 06131-2083225 vereinbart werden.

Quelle Büro Martin Haller