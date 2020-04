Mannheim – Q 6 Q 7 eröffnet 60 Geschäfte am Mittwoch – Fitness First Platinum Swim Club, „Nail Art Bar“ Nagelstudio und Primark bleiben geschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar –

• Besondere Hygiene-Maßnahmen zur Wiedereröffnung von über 60 Geschäften

• Keine Änderung bei Gastronomie: Beschränkungen auf To-Go bleiben bestehen

• Fitness First Platinum Swim Club, „Nail Art Bar“ Nagelstudio und Primark weiter geschlossen

Nach den COVID-19-bedingten Schließungen nahezu aller Stores in Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. Ende März eröffnet Mannheims Shopping-Adresse Nummer 1 am Mittwoch [22.04.2020] wieder nahezu alle Geschäfte. Lediglich die Gastronomie bleibt weiterhin auf To-Go beschränkt, der Fitness First Platinum Swim Club, die Nail Art Bar und der benachbarte Primark bleiben bis auf weiteres geschlossen. Q 6 Q 7-Chef Hendrik Hoffmann: „Die ersten beiden Wochentage nehmen wir uns noch, um alles für die Wiedereröffnung unserer über 60 Stores vorzubereiten. Am Mittwoch geht es dann endlich wieder los. Wir freuen uns sehr, dass wir dann wieder mit unserem fast vollständigen Sortiment für unsere Kunden aus Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar da sein können.“

„Selbstverständlich werden wir und alle Geschäfte in Q 6 Q 7 die Vorgaben der Landesregierung von Baden-Württemberg zur Wieder-Eröffnung maximal erfüllen“, so Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer der CRM – Center & Retail Management GmbH, die Q 6 Q 7 betreibt. „Der Schutz und die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter haben höchste Priorität.“

So werden die Besucher ab Mittwoch durch Monitore an den Eingängen des Quartiers und durch Tensatoren vor den Geschäften geleitet. Es wird Abstandsmarkierungen sowie Hinweise zu den Hygienerichtlinien und Verhaltensregeln geben. Im gesamten Quartier verteilt gibt es (wie bisher auch schon) Desinfektionsmittel-Spender. Vor allem die Griffflächen werden viel häufiger als bisher gereinigt. Zum eigenen Schutz und dem anderer bittet das Quartier-Management um das Tragen einer Maske beim Betreten von Q 6 Q 7.

Nahezu alle Geschäfte werden ab Mittwoch wieder geöffnet haben, mit Ausnahme des Fitness First Platinum Swim Club, des „Nail Art Bar“ Nagelstudios sowie des benachbarten Primark. Die Gastronomie muss weiterhin auf To-Go beschränkt bleiben.

Aktuelle Detail-Infos zu den einzelnen Geschäften erhalten Sie im Internet unter q6q7.de und in den sozialen Medien.