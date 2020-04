Heidelberg – Überblick: Erreichbarkeit der Dienststellen des Bürger- und Ordnungsamtes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamtes werden ab Montag, 20. April 2020, wieder für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein. Die Stadt bittet um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden. Die einzelnen Dienststellen sind zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch wie folgt zu erreichen:

Bürgeramt Altstadt: 06221 58-13810

Bürgeramt Boxberg/Emmertsgrund: 06221 58-13850

Bürgeramt Handschuhsheim: 06221 58-13820

Bürgeramt Kirchheim: 06221 58-13860

Bürgeramt Neuenheim: 06221 58-13830

Bürgeramt Pfaffengrund: 06221 58-13870

Bürgeramt Rohrbach: 06221 58-13880

Bürgeramt Wieblingen: 06221 58-13890

Bürgeramt Ziegelhausen/Schlierbach: 06221 58-13840

Kfz-Zulassungsstelle: 06221 58-43700

Führerscheinstelle: 06221 58-13444

Zuwanderungsrecht: E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de beziehungsweise per E-Mail an die bekannten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

Polizei- und Waffenrecht: 06221 58-17790

Gewerberecht: 06221 58-17300

Veterinärabteilung: 06221 58-17030

Publikumsverkehr ohne Anmeldung ist ausschließlich im Bürgeramt Mitte, Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, möglich. Hier kann es zu längeren Wartezeiten außerhalb des Gebäudes kommen.

Kontakte zu weiteren Ämtern

Kontakte zu weiteren Ämtern vermittelt der Bürgerservice der Stadt Heidelberg montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 06221 58-10580. Die Kontaktdaten aller Ämter sind auf der städtischen Homepage unter www.heidelberg.de zu finden. Weitere Auskünfte rund um das Coronavirus gibt es außerdem bei der Informations-Hotline der Stadt Heidelberg unter der Telefonnummer 06221 3218212, zu erreichen montags bis sonntags, 24 Stunden.

Aufgrund der Umstellung auf Terminvergaben und wegen der vorübergehenden Einschränkung der städtischen Serviceangebote in den zurückliegenden Wochen kann es zu hohen Nachfragen kommen. Termine können deshalb eventuell nicht zeitnah vergeben werden.

Die digitalen Service-Angebote der Stadt Heidelberg können Bürgerinnen und Bürger online rund um die Uhr in Anspruch nehmen – von zu Hause aus oder von unterwegs per Smartphone. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare.