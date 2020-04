Heidelberg – Stadtwerke Heidelberg verlängern Schutzmaßnahmen bis vorerst 3. Mai -Kontaktstellen weiterhin eingeschränkt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach den neuesten Bekanntgaben der Bundesregierung verlängern auch die Stadtwerke Heidelberg ihre Maßnahmen zum Schutz der Kunden und Gäste, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu erschweren. Kontaktstellen und Bäder bleiben vorerst bis zum 3. Mai geschlossen.

Dies betrifft die Bäder in Heidelberg und das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim. Die Bäder-Verwaltung ist unter 06221 513 – 4401 sowie das Amt für Sport und Gesundheitsförderung unter 06221 513 – 4410 telefonisch zu erreichen.

Der ENERGIEladen in der Heidelberger Altstadt in der Hauptstraße 120, sowie das Kundenzentrum in der Kurfürstenanlage 42-50 bleiben ebenfalls noch bis voraussichtlich mindestens 3. Mai 2020 geschlossen. Zugang besteht weiterhin zum Kassenautomaten im Kundenzentrum. Hier sind Einzahlungen möglich; Auszahlungen dagegen nicht.

Kunden werden gebeten, verstärkt die Online-Services unter www.swhd.de/online-kundenservice für An- und Ummeldungen oder die Übermittlung von Zählerständen zu nutzen.

Die persönliche Ablesung der Energie- und Trinkwasserzähler ist nur noch teilweise eingestellt. Monteure der Stadtwerke Heidelberg sind unter Berücksichtigung der Kontakt- und Hygienevorgaben auch zu den Haushalten unterwegs, vor allem, wenn nur der Zugang zu Kellerräumen nötig ist. Dazu zählen auch Häuser mit mehr als zehn Zählern. Wegen der dennoch eingeschränkten Ablesung bitten die Stadtwerke Heidelberg um Mithilfe: Alle Kunden, die zur Abrechnung anstehen, werden von den Stadtwerke Heidelberg angeschrieben und. gebeten, ihre Gas-, Strom-, Wärme- und Wasserzähler selbst abzulesen und die Werte zusenden. Die Daten können online über folgende Wege zugesendet werden: Kontaktformular in der Stadtwerke-Heidelberg-App „für dich“, im Web unter www.swhd.de/zaehlerstand oder per E-Mail an ablesung@swhd.de. Informationen zur richtigen Ablesung finden sich unter www.swhd.de/Zaehlerablesen-leicht-gemacht.

Ebenso finden Zählerwechsel statt. Wer dennoch Bedenken hat, dass Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg das Haus betreten, kann beim Klingeln an der Haustür bitten, nicht einzutreten.

Auch die Nutzung der Kantine in der Kurfürstenanlage bleibt bis mindestens 3. Mai 2020 eingeschränkt nur für Mitarbeiter der Stadtwerke Heidelberg, der Stadt Heidelberg bzw. der städtischen Gesellschaften zugänglich.

Die Bergbahnen nehmen ihren Betrieb voraussichtlich frühestens am 30. April wieder auf. Solange verkehrt auch kein gesonderter Busersatzverkehr zwischen Kornmarkt, Schloss und Molkenkur.