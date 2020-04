Heidelberg – Grünanlagen ab Montag, 20. April, wieder geöffnet! Ausnahme: Neuenheimer Neckarwiese bleibt gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Alle städtischen Ämter der Heidelberger Stadtverwaltung bieten ab Montag, 20. April 2020, wieder ihr gesamtes Spektrum an Dienstleistungen an. Alle Ämter inklusive der Bürgerämter in den Stadtteilen sind wieder für persönliche Besuche erreichbar. Die Stadt bittet aus organisatorischen Gründen um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden. INSERATwww.optikadam.de Die ... Mehr lesen »