Dannstadt-Schauernheim – Strohballen brennen an der A 65

Heppenheim/Bergstraße (ots) – Opfer eines Raubüberfalls wurde am Samstag(18.04.2020) der 20 Jahre alte Verkäufer an einem Erdbeer- und Spargelverkaufsstand in der Bürgermeister Kunz-Straße in Heppenheim. Gegen 12.20 Uhr traten zwei Männer an die Verkaufstheke und erpressten unter Vorhalt einer Pistole die Einnahmen. Sofort nach dem Überfall flüchteten die Ganoven in einem weißen VW Caddy, älteres ... Mehr lesen »