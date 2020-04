Bensheim – Tote Frau aus Badesse am Berliner Ring geborgen

Bensheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Am Samstagnachmittag (18.04.), 18.00 Uhr, wurde der Zentralen Leitstelle Bergstraße eine vermisste Person in dem Badesee am Berliner Ring in Bensheim gemeldet. Laut Angaben von Bekannten der Vermissten wäre diese bereits gegen 15 Uhr zum baden in den See gegangen, die Freunde gingen einkaufen. Bei Rückkehr der Gruppe hätten die Kleider der Vermissten noch am Strand gelegen, die Frau selbst war allerdings nicht aufzufinden. Die vermisste 41-jährige Frau konnte durch die alarmierten Rettungskräfte leider nur noch tot aus dem See geborgen werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

