Neustadt – Pfiffige 92-Jährige durchschaut Enkeltrick

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Vor wenigen Tagen haben Bund und Länder einen ersten Fahrplan vorgestellt, wie das öffentliche Leben in Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise wiederhochgefahren werden kann. Neben verschiedenen Lockerungen wurde sich auch auf eine dringende Empfehlung zum Tragen von Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften geeinigt. Da ... Mehr lesen »