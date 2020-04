Speyer – Änderung der Öffnungszeiten des Abstrichzentrums in der Halle 101

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am heutigen Donnerstag gegen 10:40 Uhr in der Carl-Benz-Straße, bei dem ein 11-jähriger Junge über die Fahrbahn rannte und von einem Pkw erfasst wurde. Der Junge rannte zwischen zwei verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen hindurch und wurde von einem in die andere Richtung fahrenden Pkw erfasst und in der ... Mehr lesen »