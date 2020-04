Otterstadt – Alkoholisierte Radfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Mannheimer Fernsehgottesdienst, kommt an diesem Sonntag, 19. April, aus der katholischen St. Laurentius-Kirche, Käfertal. Im Mittelpunkt der interaktiv und dialogisch gestalteten Feier, die um 10 und um 14 Uhr vom Rhein-Neckar-Fernsehen ausgestrahlt wird, stehen Familien. Hätten an diesem so genannten Weißen Sonntag doch hunderte Acht- und Neunjährige in der Katholischen Kirche in ... Mehr lesen »