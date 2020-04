Mannheim – VfR Mannheim trauert um Walter Langendörfer – Langjähriges Vorstandsmitglied des VfR Mannheim nach schwerer Krankheit verstorben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch, 15.04., ist das langjährige Vorstandsmitglied des VfR Mannheim Walter Langendörfer nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Mannheimer Traditionsverein trauert um ein hochverdientes Mitglied und wünscht der Familie um seine Frau Rosi, seinen Kindern und Enkelkindern herzliches Beileid. Walter Langendörfer wäre bei der nächsten Mitgliederversammlung für 70-jährige Mitgliedschaft im VfR Mannheim geehrt worden, denn am 01.01.1950 trat er dem Verein bei. Über mehr als vier Jahrzehnte prägte er die Geschicke der Blau-Weiß-Roten in verantwortlicher Position als Sportvorstand, Verwaltungsrat oder Finanzvorstand mit, darunter viele Jahre an der Seite des unvergessenen VfR-Präsidenten und späteren Ehrenpräsidenten Heiner Graeff. Allein das Amt des Finanzvorstandes begleitete er von März 1988 bis Mai 2003 über 15 Jahre.

Walter Langendörfer war ein VfRler durch und durch. Wenn es um seine Rasenspieler ging, dann war er stets mit Feuereifer und Herzblut engagiert. Selbst als die Krankheit schon seine Mobilität beeinträchtigte, ließ er es sich nicht nehmen, zu möglichst vielen VfR-Spielen und Veranstaltungen in Begleitung seiner Frau Rosi zu kommen. Kein Weg war ihm zu weit, keine Mühe zu groß, wenn er bei seinem VfR sein konnte. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden. Der VfR Mannheim wird seinem ehemaligen Vorstand in einer später geplanten Trauerfeier gedenken.

Ruhe in Frieden, lieber Walter Langendörfer!