Ludwigshafen – Sozialdezernentin nimmt Desinfektionsmittelspende entgegen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sozialdezernentin Beate Steeg bedankt sich bei dem Ludwigshafener Unternehmen Solution Glöckner Vertriebs GmbH für die Spende von Desinfektionsmitteln. Das Unternehmen hat dem Sozialdezernat rund 200 Flaschen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. “Diese Spende ist ein Zeichen von Solidarität in der Krise”, sagt Steeg. Auf Wunsch des Unternehmens wurden die Desinfektionsmittel an Menschen in Asylbewerberunterkünften verteilt. Die Firma war nach eigenen Angaben aufgrund einer Sondererlaubnis des Gesundheitsministeriums in der Lage, kurzfristig diese Produkte an ihrem Standort Maudach herzustellen.

Quelle Stadt Ludwigshafen

