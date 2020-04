Koblenz – Normenkontrollantrag gegen Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz unzulässig – Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz lehnt Antrag einer Fitnessstudio Besitzerin ab

Mannheim-Schönau/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 21-jähriger Mann beschädigte am frühen Freitagmorgen im Stadtteil Schönau einen Motorroller und ging nach seiner Festnahme auf Polizeibeamte los. Der Mann trat kurz vor ein Uhr in der Königsberger Allee gegen einen am Straßenrand abgestellten Motorroller, der daraufhin auf die Seite fiel und beschädigt wurde. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet, die ... Mehr lesen »