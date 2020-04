Ludwigshafen – Info: Wegen Sanierungsarbeiten kommt es auf der Kurt-Schumacher-Brücke zu Sperrungen

Ludwigshafen/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Wegen Sanierungsarbeiten kommt es auf der Kurt-Schumacher-Brücke zu Sperrungen:

Ab heute, 10 Uhr, in Richtung #Mannheim

Ab morgen, 18 Uhr, in Richtung #Bad_Dürkheim.

Die Bauarbeiten dauern bis Montag an. Autofahrer können über die #A6 oder die #A61 ausweichen.

Quelle Polizei RheinPfalz

