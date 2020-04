Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar Am 16.04.2020, gegen 6:30 Uhr, kam es in einem Wohnheim in Frankenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. In der Folge verstarb ein 59-jähriger Deutscher an seinen Verletzungen. Der 33-jährige deutsche Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. INSERATwww.optikadam.de Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu ... Mehr lesen »