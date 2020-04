Ladenburg – Bürger-App für Ladenburg erfolgreich gestartet

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die vor vier Wochen veröffentlichte Bürger-App für Ladenburg erfreut sich großer Beliebtheit. Die Anwendung wurde bereits über 1.000 Mal heruntergeladen. Die kostenlose Anwendung vereinfacht die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürgern. Nutzer erhalten neue Informationen und Pressemitteilungen der Stadtverwaltung über eine Push-Nachricht angezeigt und haben einen direkten Zugang auf sämtliche digitale Angebote der Verwaltung. In der aktuellen, teils sehr dynamischen Krisensituation hilft die App bei der Suche nach lokalen Angeboten von Einzelhändler und Gastronomen. Auf einen Blick ist ersichtlich, wer einen Liefer- und / oder einen Abholservice anbietet. Interessierte, die mit ihrem Angebot gerne noch in der Übersicht aufgenommen werden möchten, wenden sich bitte an Herrn Maximilian Bauer (Telefon: 06203 – 70 108, E-Mail: maximilian.bauer@ladenburg.de).

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben auch die Gelegenheit genutzt, ein Profil anzulegen, um weitere Funktionen der Bürger-App zukünftig nutzen zu können. Denn mit hinterlegter Personalausweisnummer werden Bürgerinnen und Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Ladenburg haben, für die Teilnahme an zukünftigen Blitzumfragen freigeschaltet und können sich damit direkt zu aktuellen Themen der Stadtentwicklung einbringen. Das digitale Angebot versteht sich als Baustein einer nachhaltigen Digitalisierungsstrategie, die in diesem Jahr gemeinsam mit der Bürgerschaft entwickelt wird. Aufgrund der aktuellen Kontaktsperre wird diese Beteiligung voraussichtlich nicht im Rahmen einer klassischen Veranstaltung stattfinden können. Vielmehr arbeitet die Stadtverwaltung an einer Lösung, ein neues Beteiligungsformat direkt über die Bürger-App zu ermöglichen. Weitere Informationen hierzu folgen.