Frankenthal – NACHTRAG: Tötungsdelikt in Männerwohnheim

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar

Am 16.04.2020, gegen 6:30 Uhr, kam es in einem Wohnheim in Frankenthal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. In der Folge verstarb ein 59-jähriger Deutscher an seinen Verletzungen. Der 33-jährige deutsche Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem konkreten Tathergang aufgenommen.

Die Vorführung des Tatverdächtigen und die Obduktion des Verstorbenen sind für Freitag geplant.